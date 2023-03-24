كوردستان: درجات الحرارة تعود الى الارتفاع مع استمرار الأجواء الغائمة والامطار الخفيفة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الجمعة توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 2-4 درجات خلال 48 ساعة المقبلة مع وجود اجواء غائمة نسبيا وامطار خفيفة في المناطق الجبلية خاصة في محافظة دهوك".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي :

اربيل 25

السليمانية 22

دهوك 24

حلبجة 23

سوران 25

كرميان 28

زاخو 24