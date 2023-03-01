كوردستان.. "خدمات مميزة" لمركز السمع المعاصر والأطفال المستفيد الأول

شفق نيوز/ كشفت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن "خدمات مميزة" يقدمها مركز السمع والنطق المعاصر في أربيل، لافتة إلى انتفاع فئات عديدة أبرزها شريحة الأطفال من خدماته.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام لحكومة الإقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مركز السمع والنطق المعاصر في أربيل هو مركز صحي لعلاج مشاكل السمع، ويقدم خدمات صحية مجانية لهم من قبل 20 موظفا للصم كل يوم".

ونقل البيان عن سرتيب خضر وهو أحد المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز قوله "زرنا الطبيب وتم فحصنا وخدمتنا، وزودونا بسماعات أذن بسعر مناسب"، واصفا خدمات هذا المركز بأنها "متطورة للغاية من حيث الصحة ولا يوجد فيها أي نقص وعيوب".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى توفير المعينات السمعية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في السمع، يقدم المركز أيضا تدريبا للأطفال الذين يتم إجراء عمليات جراحية لهم وتعلموا الكلام، بحيث تلقى 1328 طفلا في العام الماضي تدريبا خاصا على التحدث من قبل معلمي هذا المركز".

كما نقل البيان عن آسيا وسوو، مدربة النطق في المركز قولها: "لدينا قسم خاص لتدريب الأطفال الصم أو ضعاف السمع"، مبينة أن "عملهم مستمر منذ ثلاث سنوات".

وأوضح البيان أن " المركز زاره في العام الماضي أكثر من 1000 مريض، وخصصت 829 سماعة للمرضى، تكلف كل منها ما بين 400 إلى 1000 دولار في الخارج وفي المركز بـ 50 ألف دينار فقط"، مبينا أن "التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من واجبها خدمة المواطنين وستواصل في تقديم الخدمات الصحية المجانية للمرضى".