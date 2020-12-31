كوردستان.. حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 249 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 309 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا COVID19 المستجد في الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها اجرت 3775 فحصا جديدا منها 1043 في اربيل و539 في السليمانية و2161 في دهوك و21 في كرميان و11 في رابرين.

وأوضح البيان أن نتائج الفحوصات اكدت اصابة 153 شخصا بالفيروس من بينهم 41 في اربيل و 48 في السليمانية و61 في دهوك و1 في كرميان و2 في رابرين.

واشار البيان الى شفاء 249 مصابا من الفيروس من بينهم 233 في اربيل و4 في السليمانية و2 في دهوك و1 في حبجة و9 في كرميان، فيما لفت الى تسجيل حالة وفاة واحدة حصلت في محافظة دهوك.

تتمة..