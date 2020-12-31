سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان.. حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-31T16:13:16+0000
كوردستان.. حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 249 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 309 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا COVID19 المستجد في الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها اجرت 3775 فحصا جديدا منها 1043 في اربيل و539 في السليمانية و2161 في دهوك و21 في كرميان و11 في رابرين.

وأوضح البيان أن نتائج الفحوصات اكدت اصابة 153 شخصا بالفيروس من بينهم 41 في اربيل و 48 في السليمانية و61 في دهوك و1 في كرميان و2 في رابرين.

واشار البيان الى شفاء 249 مصابا من الفيروس من بينهم 233 في اربيل و4 في السليمانية و2 في دهوك و1 في حبجة و9 في كرميان، فيما لفت الى تسجيل حالة وفاة واحدة حصلت في محافظة دهوك.

تتمة.. 

related

كورونا.. إقليم كوردستان يسجل حالات تعافٍ أكثر بضعفين من الإصابات

Date: 2020-12-10 14:23:32
كورونا.. إقليم كوردستان يسجل حالات تعافٍ أكثر بضعفين من الإصابات

خلال 24 ساعة.. 17 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-09-21 12:10:21
خلال 24 ساعة.. 17 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

السليمانية تسجل إصابتين جديدتين لقريبي رجل توفي بكورونا

Date: 2020-03-04 23:28:24
السليمانية تسجل إصابتين جديدتين لقريبي رجل توفي بكورونا

مجددا .. لا اصابات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

Date: 2020-04-19 18:31:54
مجددا .. لا اصابات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

كوردستان تسجل 17 حالة وفاة و 636 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-22 12:19:14
كوردستان تسجل 17 حالة وفاة و 636 اصابة جديدة بكورونا

كورونا.. 24 وفاة و900 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-09 11:51:14
كورونا.. 24 وفاة و900 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-10-10 13:20:55
خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

محافظة بإقليم كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا

Date: 2020-03-13 22:40:41
محافظة بإقليم كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا