كوردستان.. جمعية مربي الدواجن تشكو طبيباً بيطرياً هدد "الأمن الغذائي"

شفق نيوز / أعلنت جمعية مربي الدواجن في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، عزمها تقديم شكوى قضائية ضد أحد الأطباء تحدث عن أن أصحاب الدواجن يعطون حقن البروتين للدجاج في دواجن الإقليم.

وقال رئيس جمعية الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ذلك الطبيب الذي اتهم أصحاب الدواجن بقيامهم بإعطاء حقن البروتين للدجاج، وهو بتصريحه هذا يهدد الأمن الغذائي في الإقليم وهو مخالفة قانونية يجب أن يحاسب عليه القانون"، مردفاً: "سنقيم شكوى قضائية ضده للمطالبة بالتعويض".

وأضاف عبد الله، أن "من الأولى أن يتم الحديث حول الدجاج المستورد الذي يحقن بالماء والذي يصل إلى إقليم كوردستان بأسعار بخسة لا تتناسب مع جزء من تكاليف تربيته".

وشدد رئيس الجمعية، على ضرورة أن "ترد حكومة الإقليم، والأطباء البيطرين على تلك التصريحات غير المسؤولة، كونها تهدد الأمن الغذائي في كوردستان".

من جانبه، أكد مستشار غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وصفي خليل خلال المؤتمر، أن "عملية تربية الدواجن في كورستان عموماً والسليمانية على وجه الخصوص، تخضع لعمليات مراقبة دقيقة إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الإنتاح المحلي تذهب إلى مناطق الوسط والجنوب، وهناك كذلك يخضع المنتج للرقابة والمتابعة، ولغاية الآن لم ترد أي شكوى صحية تخص الدجاج المصدر من السليمانية".

وأضاف وصفي، أن "غرفة التجارة والصناعة تعمل على توفير الأمن الغذائي للمستهلك في السليمانية، ومن واجبها متابعة كل ما يتعلق بذلك"، مطالباً الادعاء العام بـ"التدخل في هذه القضية، للحفاظ على الأمن الغذائي في المنطقة".