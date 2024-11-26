كوردستان تؤهل مركزاً لمدمني المخدرات ومسرور بارزاني يؤشر تزايداً بالمتاجرين

شفق نيوز/ وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، حجر الأساس لمركز توعية وتأهيل مدمني المخدرات، بالتعاون بين مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة LDS الخيرية.

وسيتم بناء المركز وهو الأول من نوعه في إقليم كوردستان على مساحة 13 ألف متر مربع، على شارع 120 متر في أربيل والأرض مقدمة من حكومة إقليم كوردستان.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع خلال 18 شهرًا، وسيتم خلالها تعيين وتدريب موظفي المركز على يد خبراء عالميين.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له: "نضع اليوم حجر الاساس لمركز علاج المتعاطين للمواد المخدرة، فالمخدرات خطر على المجتمع، ونتمنى ان يساهم في علاج المتعاطين، مبيناً أن حكومة اقليم كوردستان شكلت لجنة لمتابعة علاج المتعاطين وفتحت صندوقا لهذا الغرض وافتتاح هذا المركز هو جزء من برنامج حكومة الاقليم.

وأضاف أن "هناك نقطة مهمة وهي انه يجب التفريق بين المتاجرين الذي يجب معاقبتهم وبين من يصبحون ضحية لأي سبب كان".

كما لفت: نرى في الاونة الاخيرة تزايدا كبيرا في انتشار المواد المخدرة، كما أن قواتنا تنجح يومياً بالقبض على المتاجرين".

ودعا: "الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ اجراءات صارمة جدا ضد الاشخاص الذين يتاجرون بحياة الانسان".

وقال بارزاني إنه "سيتم العمل بكل الطرق لمنع انتشار المواد المخدرة في اقليم كوردستان، وأن مكافحتها واجب وطني على الجميع، ويجب ان نبدأ من العائلة".