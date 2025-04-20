كوردستان تؤكد عدم تسجيل إصابات بالحُمى النزفية وتحذر من نسبة الوفيات بالعراق

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأحد، بأن الوزارة لم تسجل أية حالة إصابة بالحمى النزفية في مناطق ومدن الاقليم رغم تفشيها في بعض المحافظات العراقية.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين، إن نسبة الوفيات بالحمى النزفية تتراوح مابين 50 - 60% ، لأن الوباء يتسبب بنزيف داخلي ومن الصعوبة بمكان السيطرة عليه.

وأضاف أنه تم تسجيل إصابات في السنوات السابقة بإقليم كوردستان ولحُسن الحظ تمكنا من معالجتها، مردفا بالقول، انه لا توجد اية اصابة ولا حالات يشتبه بها بهذا المرض في الاقليم.

وأكدت وزارة الصحة، يوم السبت، صحة المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، بشأن تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك، فيما كشفت عن تسجيل 14 اصابة في محافظات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام، إن "آخر موقف للحمى النزفية بحالات الاصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 14 حالة مؤكدة، إضافة الى تسجيل حالتي وفاة".

واشار، إلى أن "حالة الوفاة الثانية وقعت في كركوك صباح أمس، والاولى لمنتسب في وزارة الصحة في كركوك ايضاً"، موضحا ان "ذي قار سجلت 6 إصابات، فيما سجلت كركوك 4، اما نينوى والمثنى والبصرة والرصافة في بغداد، فقد سجلت حالة اصابة واحدة لكل منها".