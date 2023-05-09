كوردستان تؤكد استعدادها لتقديم تسهيلات للشركات الامريكية لاستثمار نفط وغاز الاقليم

شفق نيوز/ أعربت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها للتعاون وتقديم التسهيلات لشركات النفط والغاز الامريكية الراغبة بالاستثمار في حقول الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح، وكالة، استقبل ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة بيان سامي عبد الرحمن، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية الكوردستانية ديفيد تايفور، ووفد كبير من شركات النفط والغاز الأمريكية.

وشدد صالح على اهمية اتفاقية تصدير النفط والغاز بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية، وقدم ملخصا للاتفاقية لحين الموافقة عليها بشكل مشترك مع قانون النفط والغاز الاتحادي.

واشار البيان الى انه في أحد محاور اللقاء أوضح رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن الغرض من زيارته هو تنظيم الحوار بين الشركات وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان ورجال الأعمال والاستثمار، وخاصة الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وبين أنهم أعربوا عن استعدادهم لدعم قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، متطلعين الى تقديم التسهيلات لشركاتهم الكبيرة للاستثمار في حقول النفط والغاز في إقليم كوردستان.

ونوه البيان إلى انه في الاجتماع نفسه أجاب وزير الثروات الطبيعية على اسئلة مديري الشركات وأبدى استعداد الوزارة لمساعدة الشركات للاستثمار في إقليم كوردستان.