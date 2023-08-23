كوردستان توقع مذكرة تفاهم مع بريطانيا حول مكافحة الجريمة المنظمة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان يوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم مع بريطانيا حول مكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "وزير الداخلية ريبر احمد وقع المذكرة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الامن حول التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الجريمة المنظمة ".

واضاف البيان ان "هذه المذكرة جزء من العلاقة المهمة بين اقليم كوردستان وبريطانيا للعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعبر الحدود و تشكل الخطورة على المواطنين".

وتابع ان "المذكرة تضع خارطة طريق واضحة للعمل المشترك وتحسين السلامة والأمن والرفاهية لمواطني الجانبين مع الالتزام بحقوق الانسان والمعايير الدولية".