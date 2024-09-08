كوردستان.. توقعات بانخفاض أسعار البنزين خلال أسبوعين بعد قرار حكومي

شفق نيوز/ توقع المتحدث باسم سوق الوقود في محافظة السليمانية راميار رزگار، يوم الأحد، انخفاض أسعار مادة البنزين بجميع أنواعه في إقليم كوردستان بعد قرار حكومة الإقليم السماح بتدفق تلك المادة من المحافظات الاتحادية.

وقال رزگار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار وزارة الموارد الطبيعية بشأن الوقود، وخاصة البنزين، سيفتح المجال لتدفق هذه المادة من وسط وجنوب العراق إلى إقليم كوردستان، مما سيؤدي إلى انخفاض عام في أسعار الوقود".

وأضاف، أن "الوقود المتوفر حاليًا في المستودعات تم شراؤها بأسعار مرتفعة، ولكن البنزين الذي سيتم شراؤه من وسط وجنوب العراق سيصل إلى الإقليم خلال فترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، و ستنخفض أسعار البنزين بما يتراوح بين 50 إلى 100 دينار للتر الواحد.

وأكد، أن "قرار الوزارة لا يشمل فقط البنزين، بل يشمل أيضًا جميع المشتقات النفطية الأخرى التي كان تدفقها ممنوعا سابقًا من العراق إلى إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على خفض أسعار النفط الأبيض والديزل أيضًا".

وتتراوح أسعار الوقود في محافظات اقليم كوردستان بين 850 دينارا و 1360 دينارا للتر الواحد بينما تتراوح الأسعار في المحافظات الاتحادية بين 650 دينارا و 1250 دينارا حسب نوعية البنزين بين ( العادي و المحسن والسوبر).

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان قد اعلنت قبل أيام السماح بدخول البنزين التجاري من المحافظات الاتحادية شريطة الالتزام بالتعليمات الحكومية فيما يخص سلامة الجودة.