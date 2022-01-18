سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان توفر آليات واجهزة زراعية متطورة للفلاحين بأسعار مدعومة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-18T17:50:44+0000
كوردستان توفر آليات واجهزة زراعية متطورة للفلاحين بأسعار مدعومة

شفق نيوز/ دعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الفلاحين الى مراجعة مديريات الزراعية في المحافظات والإدارات المستقلة في الاقليم للحصول على آليات واجهزة زراعية متطورة وبأسعار مدعومة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا الى القرار المرقم 79 الصادر عن مجلس وزراء اقليم كوردستان وموافقة وزارات الزراعة ومصادر المياه، والداخلية، والمالية والاقتصاد، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، تم توفير اليات واجهزة زراعية المتطورة بأقساط طويلة الأمد ومن دون استيفاء اي مقدمة مالية من اجل توفيرها للفلاحين".

واكدت ان الاليات والاجهزة "اسعارها مناسبة مع اعفائها من الرسوم الجمركية ومنح لوحات تسجيل زراعية كخطوة مهمة لدعم وتعريف فلاحي كوردستان بالتكنولوجيا الجديدة في عملية الانتاج الزراعي".

وخاطبت الوزارة الفلاحين الراغبين بتسلم الالات والاجهزة الزراعية "ومن اجل تسجيل اسمائهم وتزويد الوزارة بالمعلومات عن نوع الاليات والاجهزة المطلوبة وملء الاستمارة، عليهم زيارة مديريات الزراعة في المحافظات والادارات المستقلة اعتباراً من يوم الأحد المقبل".

related

بغداد ترفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الى 150 مليون لتر

Date: 2020-10-15 07:21:51
بغداد ترفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الى 150 مليون لتر

أصحاب حقول الدواجن في إقليم كوردستان يطالبون بمنع استيراد الدجاج المجمد

Date: 2022-01-02 06:39:11
أصحاب حقول الدواجن في إقليم كوردستان يطالبون بمنع استيراد الدجاج المجمد

كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2021-06-27 14:08:39
كوردستان تسجل 8 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ماكرون يشكر نيجيرفان بارزاني ويؤكد: لن ننسى التزام المقاتلين الكورد بمواجهة داعش

Date: 2021-08-30 11:13:43
ماكرون يشكر نيجيرفان بارزاني ويؤكد: لن ننسى التزام المقاتلين الكورد بمواجهة داعش

مالكو ثلاثة فنادق في اربيل يتبرعون بتحويلها لمراكز للحجر الصحي

Date: 2020-04-01 13:41:16
مالكو ثلاثة فنادق في اربيل يتبرعون بتحويلها لمراكز للحجر الصحي

الاصابات تعاود الارتفاع في إقليم كوردستان بتسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة بكورونا

Date: 2021-04-18 11:12:13
الاصابات تعاود الارتفاع في إقليم كوردستان بتسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة بكورونا

نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

Date: 2020-11-14 06:45:21
نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا

Date: 2022-01-17 14:24:47
اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا