كوردستان توضح بشأن اتفاقيتي HKN وWesternZagros: ليستا جديدتين ومصدّقتان قضائياً

شفق نيوز/ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الاتفاقيتين تعودان إلى سنوات سابقة، وما جرى مؤخراً هو فقط تبدّل في الشركات المنفذة ضمن الأطر القانونية والتعاقدية المنصوص عليها".

وأشارت إلى أن الشركتين الأمريكيتين تعملان منذ سنوات طويلة في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، وتعدان من المنتجين الرئيسيين، وليستا شركتين جديدتين.

وشددت الوزارة على أن حكومة الإقليم متمسكة بكامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان فدرالي، وفق ما نص عليه الدستور الدائم للعراق من حقوق وخصوصية للإقليم.

وبيّنت أن هذه العقود تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي من خلال زيادة الإنتاج، بما يسهم في تزويد محطات إنتاج الكهرباء بالوقود اللازم لضمان استمرار الخدمات الكهربائية في جميع مناطق العراق.