كوردستان .. توزيع مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيف المساجد برمضان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في السليمانية، اليوم السبت، عن توزيع مساعدات غذائية وتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك لمساعدتهم في مواجهة تحديات شهر رمضان.

في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أوضح بستان جبار، مدير عام العمل والشؤون الاجتماعية، أنه "تم تخصيص ستة آلاف سلة غذائية لتوزيعها على العائلات ذات الاحتياجات الخاصة في مناطق السليمانية، وحلبجة، و إدارتي كرميان و رابرين.

وأضاف أنه ستتم عملية التوزيع على ثلاث مراحل خلال شهر رمضان".

وبين جبار أنه "تم توفير 30 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم توزيعها عليهم في إطار مساعدة هذه الفئة خلال الشهر الفضيل".

وأوضح أن "هذه المبادرة جاءت بدعم من مستثمرين محليين في السليمانية"، مشيراً إلى "ضرورة أن يتعاون جميع رجال الأعمال في تقديم المساعدة لهذه الفئات المحتاجة".

وتسعى هذه المبادرة إلى تخفيف معاناة العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهر رمضان، من خلال تقديم المساعدات الغذائية وتوفير الكراسي المتحركة.

من جانبه، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، عن إطلاق حملة من قبل الشركات الخدمية في أربيل بالتعاون مع مديرية الأوقاف الدينية لتنظيف مساجد المحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كل الدوائر المعنية، مع رئاسات بلديات أربيل، والشركات الخدمية مع مديرية الخدمات، انطلقت اليوم بحملة إجبارية لتنظيف مساجد المحافظة في عموم مناطقها برعاية مديرية الأوقاف الدينية".

وبين خوشناو، أن "الحملة جاءت من أجل إظهار جوامع المحافظة بأفضل حللها، خاصة مع دخولنا في شهر رمضان، وإقبال المسلمين الصائمين على الجوامع بشكل متزايد خلال شهر الصيام".