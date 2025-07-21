كوردستان.. توزيع أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية الأسبوع الجاري

شفق نيوز- أربيل

أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن وزارة الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم ستباشر هذا الأسبوع توزيع أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية على المواطنين الذين سبق أن استكملوا استمارة الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإيجار.

وقال بهرام قرداغي، السكرتير العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستأجرين، لوكالة شفق نيوز، إن "الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها يبلغ عددها 9400 وحدة موزعة على مختلف مناطق إقليم كوردستان، وهي ضمن مشروع وزارة الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم".

وأوضح قرداغي، أن "أكثر من 27 ألف مواطن قاموا خلال عام 2023 بتعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع"، مشيرًا إلى أن "الأسماء التي تم اختيارها ستُعلن رسمياً يوم الخميس الموافق 24 تموز 2025 خلال مراسم خاصة تُقام في مبنى وزارة الإعمار والإسكان".

ولفت إلى أن "جزءاً من هذه الوحدات مخصص للموظفين، والجزء الآخر للمواطنين، وذلك استناداً إلى نظام النقاط، حيث تُمنح الأولوية لمن يحصل على نقاط أعلى وفقاً لمعايير محددة".

وأضاف أن "المستفيدين سيحصلون في البداية على تعهد رسمي من الوزارة، على أن تُسلَّم المفاتيح لاحقاً بعد اكتمال الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع".

وعن آلية الدفع، أوضح أن "تلك الوحدات ستُمنح للمواطنين بدون دفعة مقدمة، ووفق نظام التقسيط لمدة 25 عاماً".

ويأتي هذا التوزيع ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير حلول سكنية عملية للمواطنين، لاسيما فئة المستأجرين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال مشاريع مدعومة تسهّل الحصول على السكن بالتقسيط الطويل الأمد وبدون دفعات أولية.