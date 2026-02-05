كوردستان تودع 120 مليار دينار ايرادات غير نفطية بحساب المالية العراقية لشهر كانون الثاني

شفق نيوز - اربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، إيداع الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر كانون الثاني/يناير الماضي في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم إيداع مبلغ وقدره 120 مليار دينار، كإيرادات غير نفطية لإقليم كردستان لشهر كانون الثاني (يناير)، وذلك بصورة نقدية في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وآخر راتب صرفته الحكومة الاتحادية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين أُودعت مبلغا مقداره 941 مليارا و874 مليون دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي في اربيل.

و بموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم الإيرادات المالية النفطية وغيرالنفطية إلى بغداد، بينما تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير المستحقات المالية للإقليم، ولا سيما الرواتب.