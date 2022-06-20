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كوردستان تودع فنانها الكبير "اربيلي" عن 89 عاماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T08:54:16+0000
كوردستان تودع فنانها الكبير "اربيلي" عن 89 عاماً

شفق نيوز/ ودع اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الفنان المشهور "محمد احمد اربيلي" عن 89 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ويرقد "اربيلي" في احدى مستشفيات اربيل منذ 25 يوماً حتى فارق الحياة اليوم، وسيوارى الثرى في مقبرة الشيخ جولي  باربيل بعد اداء صلاة الجنازة في احد المساجد.  

ونعى مدير عام الثقافة في وزارة الثقافة بحكومة الاقليم فرهند غفور الفنان اربيل، وقال في تصريح ورد الىل وكالة شفق نيوز، إن "هذا الفنان خدم الفن والاغنية لسنوات طويلة ولديه باقة من الاغاني التي ستبقى حية بعد رحيله"، مشيرا الى أن "فقدانه خسارة كبيرة للفن والاغنية في اربيل".

كما نعى محافظ اربيل أوميد خوشناو،  رحيل الفنان محمد اربيلي وقال، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "اربيل وكوردستان فقدتا فنانا كبيرا".

و"محمد أحمد أربيلي" كان تحت الرعاية الطبية منذ ما يقرب من عام بسبب المرض والشيخوخة.

ولد محمد اربيلي عام 1933 في حي تعجيل بمدينة اربيل عاصمة اقليم كرودستان، وبدأ الغناء عام 1944 في المدرسة الابتدائية.

من أشهر أغاني "محمد أحمد أربيلي" أغنية "يلا شوفر" التي كتبها ولحنها بنفسه وغناها "حسن زيرك" و"إبراهيم تاتليس".

في عام 1959 التحق بإذاعة بغداد وسجل مجموعة من الاغاني التركمانية التي تسمى بالقوريات وذاع صيته بعد ذلك.

 

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