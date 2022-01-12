كوردستان.. توثيق 303 خروق وتجاوزات على عاملين بـ"مهنة المتاعب"

شفق نيوز / أصدرت نقابة الصحفيين في إقليم كوردستان، ولجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين، يوم الأربعاء، تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يصدر بثلاث لغات الكوردية والعربية والانكليزية.

جاء ذلك في مؤتمر أقامته النقابة لهذا الغرض، في قاعة بفندق رامادا ضمن محافظة السليمانية، بحضور نقيب صحفي كوردستان وعدد كبير من الإعلاميين والأدباء والكتاب والمنظمات المدنية ومسؤولين في وزارة العدل والداخلية والثقافة.

وتضمن التقرير السنوي، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "الخروق والتجاوزات التي تعرض لها العاملون في مجال الصحافة والاعلام في مدن اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها ومحافظة كركوك ومدينة الموصل وخانقين".

وشدد المهتمون بهذا الملف، وفقاً للتقرير، على ضرورة "حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي وتوفير الاجواء الملائمة للعمل، والدعوة الى انهاء الانتهاكات وحسم قضاياهم وعدم الافلات من العقاب من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

ووثق التقرير (187) حالة، خلال الأشهر الستة الأولى، من العام بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شملت "القاء القبض والتهجم والاهانة ومنع التغطية وضرب واغلاق القنوات والتوقيف والتهديد، إضافة إلى (17) عملية إلقاء قبض بحق الصحفيين، و(31) حالة منع من التغطيات، و(22) حالة اعتداء على الصحفيين في مواقع العمل، و(5) حالات اعتداء لفظي وحالتي ضرب متعمدة مسجلة، و(3) حالات غلق مكاتب للمؤسسات الإعلامية".

أما الأشهر الست الثانية من العام الماضي، فكان عدد الانتهاكات هو (116) حالة انتهاك، (10) حالات اعتقال للصحفيين، و(17) حالة منع للعمل الصحفي، و(15) حالة إهانة واستخفاف بحق الصحفيين، وحالتي ضرب متعمد، وحالتي اعتداء متعمد وغلق مكتبين لمؤسسات إعلامية".

وطالب التقرير الذي أصدرته نقابة الصحفيين في إقليم كوردستان، بـ"معالجة ملف الانتهاكات، وإدخال العاملين في الأجهزة الحكومية والإعلاميين في دورات وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات مستمرة لأجل تطوير قابلياتهم وتفهم عمل الصحفيين والحد من الانتهاكات والتجاوزات، إلى جانب إبراز العاملين في مجال الصحافة والإعلام مهنيتهم وتحسين أداء عملهم".