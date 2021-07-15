كوردستان تواصل تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا: 1307 حالات و7 وفيات

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي الذي أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، استمرار تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا بواقع 1307 حالات و7 وفيات، في مقابل تعافي 828 مريضاً من الجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت (١١٢٠٩) فحصا جديدا في جميع مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، اسفر عن اكتشاف ( ١٣٠٧) اصابات جديدة بالفيروس، مؤكدا تعافي (٨٢٨) مصابا.

واعلن البيان عن وفاة (٧) مصابين خلال الفترة ذاتها متأثرين بمضاعفات الاصابة بالوباء.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الوباء بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا. فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجرتها الوزارة (٢٢٥٦٥٢٧) فحصا اسفرت عن اكتشاف (٢٠٠٠٤٨) اصابة، مقابل شفاء (١٨٣٩٨٩) مصابا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الفيروس.

واشار البيان الى بقاء (١١٤٩٩) مصابا تحت العناية الطبية، مقابل وفاة (٤٥٦٠) مصابا متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس.