كوردستان تواصل تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا: أكثر من 3 آلاف حالة و19 وفاة

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، الثلاثاء، إصابات مرتفعة تجاوزت 3 آلاف حالة إلى جانب 19 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكان الإقليم قد سجل أمس الاثنين إصابات غير مسبوقة بلغت 3559 حالة.

وافاد بيان لوزارة الصحة بشأن الموقف الوبائي لوباء كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، وورد لوكالة شفق نيوز، بان الوزارة اجرت 17641 فحصا جديدا اسفر عن اكتشاف 3250 مصابا جديدا.

واشار البيان الى اكتساب 1076 مصابا الشفاء خلال الفترة ذاتها، مؤكدا وفاة 19 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ 21871 شخصا خرجوا جميعا من الحجر، بينما وصل عدد الفحوصات التي اجرتها الى ٢٣٨٨٦٢٤ فحصا اظهرت اصابة ٢٢٠٨١٥ شخصا بالفيروس.

وبحسب البيان نفسه فقد تماثل ١٩٤٤٦٨ مصابا للشفاء خلال الفترة ذاتها، فيما بقي ٢١٦٢٦ مصابا تحت العناية الطبية، مؤكدا وفاة ٤٧٢١ مصابا منذ ظهور المرض لحد الان.