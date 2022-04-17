كوردستان تواجه ارتفاع أسعار اللحوم باستيراد الماشية الحية من أرمينيا

شفق نيوز/ اعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان قرارات مجلس وزراء الإقليم وصلت إليه بشأن استيراد الماشية الحية، مبينا ان الراغبين بالاستيراد بإمكانهم الاستفادة من تلك القرارات.

وجاء في بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، انه يبلغ جميع اعضائه ان اي شخص يرغب باستيراد الاغنام والمواشي الحية بامكانه الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالحصول على تأشيرة دخول (فيزا) من أرمينيا الغنية في مجال المواشي والاغنام الحية وسوف تتم مساعدته ، مبينا ان القرار الحكومي سار لمدة 180 يوما.

وكان مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان قد اصدر عدة قرارات بسبب ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في الاسواق المحلية منها تعليق استيفاء رسومات الضرائب والجمارك على الحيوانات المستوردة لغاية انتهاء شهر رمضان وتعليق العمل بشرط اجازة الاستيراد لاستيراد المواشي لمدة 180 يوما على ان تتم مراعاة شروط.

واضاف ان من بين تلك الشروط تنفيذ جميع التعليمات والفحص والاجراءات البيطرية المعمول بها في وزارة الزراعة ومصادر المياه في المعابر والنقاط الحدودية، وكذلك استيراد الحيوانات الحية وفقا لهذا القرار لتأمين اللحوم الحمراء في اسواق الاقليم وفقا للشروط والتعليمات الخاصة بوزارة الزراعة، مبينا ان القرار لا يشمل استيراد الاغنام لاهداف اخرى.

ويشترط كذلك مراعاة اوضاع المراعي ونقص الاعلاف وموادها وغلاء اسعارها يجب ان يكون بشكل لايؤثر على مراعي الاغنام والمواشي المحلية، والا يكون لها تأثير سلبي على الثروة الحيوانية المحلية.

واكد ان وزارة الزراعة ستقوم بالمراجعة اللازمة الخاصة بنتائج تنفيذ هذه القرارات بعد مرور 60 يوما على تنفيذها عن طريق تقييم النتائج في تلك المدة ورفع التقارير والمقترحات اللازمة الى مجلس الوزراء من قبل الوزارة.