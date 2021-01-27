كوردستان تهنئ الكاكائيين بعيد قولتاس

شفق نيوز/ وجه كل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، رسالة تهنئة إلى أبناء الديانة الكاكائية في كوردستان والعالم بمناسبة عيدهم الديني (قولتاس)، وتمنيا ان يكون مبعثا للخير والسعادة.

وجاء في تغريدة لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه يبارك عيد (قولتاس) لجميع الاخوة والاخوات الكاكائيين الاعزاء في كوردستان وفي اي مكان في العالم، متمنيا ان يجلب هذا العيد معه السعادة والهدوء وان يقضي الجميع الاعياد والمناسبات المقبلة في ظل اوضاع افضل.

من جهته وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وجه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني رسالة بالمناسبة نفسها قال فيها انه بمناسبة عيد "الليالي الثلاث للاصحاب" (قولتاس) يبارك للكاكائيين في اقليم كوردستان والعالم.

وعبر بارزاني عن تمنياته ان يكون هذا العيد مبعثا للخير والسعادة والراحة ونهاية للمعاناة وترسيخا للانسجام ووحدة الصف بين جميع مكونات شعب كوردستان.

واليارسانية، أو الكاكائية، و التي تسمى أيضا بـأهل الحق (من قبل الإيرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في إيران، والتي يقسم في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي اليزيدية، اليارسانية، علويو تركيا.