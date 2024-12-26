كوردستان.. تهديد حكومي بحق محطات الوقود المخالفة لتسعيرة البنزين

شفق نيوز/ توعدت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة بحق محطات الوقود المخالفة لكمية ونوعية وتوزيع البنزين العادي الذي يبلغ سعره 750 دينارا للتر الواحد.

ووفقا لبيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراقبة توزيع مادة البنزين بقيمة 750 ديناراً في المحافظات والإدارات الذاتية.

وبحسب البيان، فأن لجنة محافظة أربيل أجرت تحقيقاً ميدانياً حول عملية توزيع مادة البنزين في محطات الوقود، تتمثل في الاستلام والتفتيش والتوزيع، وفي نهاية العملية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.