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كوردستان تهدد بـ"خيارات أخرى" في حال استمرار حظر تسويق منتجات الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T20:59:19+0000
كوردستان تهدد بـ"خيارات أخرى" في حال استمرار حظر تسويق منتجات الإقليم

شفق نيوز/ اعربت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن املها ان تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعلية لفتح ابواب المحافظات العراقية بوجه محاصيل فلاحي كوردستان، مهددة باللجوء إلى خيارات أخرى، لم تكشف عنها، حال استمرار حظر الحكومة الاتحادية على تسويق المنتجات الزراعية لإقليم كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها أوصلت مشكلات واحتجاجات فلاحي اقليم كوردستان الى رئيس وزراء اقليم كوردستان ولجنة الزراعة والري في مجلس النواب العراقي ووزارة زراعة في الحكومة الاتحادية بشأن منع تسويق محاصيل فلاحي اقليم كوردستان لمدن الوسط والجنوب.

واضاف البيان أن الوزارة بانتظار خطوات فعلية لحل هذه المشكلات بهدف فتح اسواق العراق بوجه الفلاحين والمحاصيل المحلية والتنسيق بين الجانبين، وبالعكس فانها لا تريد الاضطرار لخيارات اخرى، حسب تعبير البيان.

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