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كوردستان تنهي ترخيص 39 مشروعاً في السليمانية  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-11T12:25:04+0000
كوردستان تنهي ترخيص 39 مشروعاً في السليمانية  

شفق نيوز/ أعلن مكتب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، الانتهاء من موافقات استكمالات الرخص لتنفيذ 39 مشروعا قدمها القطاع الخاص. 

وقال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في بيان صدر عقب اجتماع  الأخير مع المجلس البلدي لمحافظة السليمانية، وورد لوكالة شفق نيوز، انه تم "مناقشة عملية تسهيل  الخدمات للقطاع الخاص خصوصا تلك المتعلقة بالروتين الحكومي". 

وكشف أن الاجتماع "انتهى من 39 مشروعًا مقدمًا من القطاع الخاص وجاهزة للترخيص النهائي والعمل في 15 مشروعًا تم الانتهاء من مخططات المواقع وجاهزة للعمل". 

كما، أكد أنه "سيتم تنفيذ أكثر من 50 مشروعًا في السليمانية في فترة زمنية قصيرة".

وأوضح المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء أن "تنفيذ هذه المشاريع سيكون له تأثير جيد للغاية على الانتعاش الاقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل والمزيد من تطوير الأسواق والأعمال في السليمانية".

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