كوردستان تنهي استعدادات استقبال العام الدراسي وتوزيع النفط الابيض على المناطق الجبلية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، فيما أوضحت خطتها بشأن فصل الشتاء المقبل وخصوصاً في المناطق الباردة والجبلية.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس حكومة اقليم مسرور بارزاني، ترأس اجتماعا بحضور نائبه قوباد طالباني، بحث فيه آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق.

واشار بارزاني إلى أن إقليم كوردستان يؤيد حل القضايا العراقية من خلال الحوار السلمي والحل الجذري على أساس الدستور، واحترام النظام الديمقراطي وأصوات المواطنين والمحافظة على السلام والاستقرار في العراق.

وشدد بارزاني على أهمية تضامن الأطراف الكوردستانية في الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني وحماية المنجزات الوطنية، مؤكدا على أن إقليم كوردستان سيظل على الدوام عامل سلام واستقرار في العراق والمنطقة.

واشار البيان الى ان وزير التربية والتعليم بالوكالة أنو جوهر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، أوضحا استعدادات الوزارتين لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2022 والاحتياجات الخاصة به، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وفضلا عن تقديم التهنئة للتلاميذ والطلبة والمعلمين والمدرسين وجميع الكوادر التربية والتعليم العالي بمناسبة العام الدراسي الجديد الذي يقترب من المقرر أن يبدأ في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في المدارس.

وأكد مجلس الوزراء على اهمية قطاعي التربية والتعليم العالي في برنامج عمل التشكيلة الوزارية الحالية وتقرر توصية الوزارات المعنية متابعة والتحقيق في المطالب والمقترحات التي عرضتها الوزارتان على مجلس الوزراء وتم الحديث عن أهمية خطط الوزارتين للاهتمام بالمواضيع التي لها أبعاداً وطنية مثل حب الوطن والسلام والتعايش ومخاطر استخدام وانتشار المواد المخدرة والعنف وسوء استعمال التكنولوجيا واجهزة الاتصالات.

ونوه البيان الى انه في الفقرة الثالثة من الاجتماع تحدث كل من وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح، ووزير المالية آوات الشيخ جناب، عن الاستعدادات اللازمة لتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين في فصل الشتاء بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية كما هو معمول به في الأعوام الماضية.

وبين ان المجلس قرر بهذا الصدد إجراء الاستعدادات اللازمة لتوزيع النفط الأبيض في المناطق الباردة والجبلية وتم تكليف وزير الثروات الطبيعية بالوكالة وزير الاقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة الاقليم في بغداد للقيام بما هو ضروري.

واضاف البيان انه في الفقرة الأخيرة من الاجتماع تم التباحث بشأن العقود في مؤسسات اقليم كوردستان وتعيين حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه من الذين لم يتم تعيينهم لحد الان.

واوضح ان المجلس فضلا عن إيلاء الاهتمام بدور كوادر العقود في ادارة وتقديم الخدمات العامة وحاجة الجامعات لخدمات حاملي الماجستير والدكتوراه، قرر توجيه هذا الموضوع الى مجلس الخدمة العام الذي شرع في أعماله مؤخرا في اقليم كوردستان لكي يقوم بتصنيف الموضوع وفقا للاختصاصات وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفي ضوء خبرة واختصاص وحاجة كل وزارة ومؤسسة من اجل اصدار قرار بشأن المقترح بشكل يتلاءم مع مشروع الاصلاح واعادة تنظيم الملاكات الحكومية وكذلك على أساس علمي والحاجة الفعلية للخبرات من قبل مجلس الخدمة العامة ومتابعة هذا الموضوع بشكل مناسب وتهيئته من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.