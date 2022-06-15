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كوردستان تنهي ازمة طبية في كَرميان دامت 7 اشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T10:58:44+0000
كوردستان تنهي ازمة طبية في كَرميان دامت 7 اشهر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة إدارة كَرميان في إقليم كوردستان، انتهاء ازمة الدواء والمستلزمات الطبية التي دامت لأكثر من 7 اشهر، وذلك بعد تخصيص مالية الإقليم قرابة مليار ونصف المليار دينار لفك هذه الأزمة.

وقال مدير دائرة صحة كَرميان سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز، إن ازمة الادوية والمستلزمات الطبية انتهت في عموم الإدارة بعد التخصيص المالي، والذي سيقضي لشراء أدوية ومستلزمات طبية ومختبرات وتجهيزات مختلفة.

وبين جمال ان مناطق كَرميان تعاني أزمة ادوية وكذلك مستلزمات طبية متنوعة منذ تشرين ثاني 2021 ما سبب مشاكل متفاقمة خلفها نقص الادوية وخاصة الأمراض المزمنة ما دفع الكثير من المواطنين الى شراء الادوية من الأسواق التجارية رغم تكاليفها الباهظة.

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