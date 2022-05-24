كوردستان تنفي أنباء اتفاقها مع بريطانيا لإعادة الكورد قسراً إلى الإقليم

شفق نيوز/ نفت ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ما يُشاع حول اتفاق بين اربيل ولندن على الاعادة القسرية للكورد من بريطانيا الى الاقليم.

وجاء في بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً من المواطنين الكورد في بريطانيا ووسائل الإعلام يتصلون ليتساءلوا حول مسألة الاعادة القسرية للمواطنين الكورد وجود اتفاق بين حكومتي الاقليم وبريطانيا بهذا الصدد، لافتا الى ان "الممثلية ترى من الضروري ان تعلن ان حكومة الاقليم ليس لها أي نوع من الاتفاق مع بريطانيا الإعادة القسرية".

واكد ان "الزيارة الرسمية لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني واجتماعه مع وزير الداخلية البريطاني لم يتطرق نهائيا الى مسألة الاعادة القسرية وليس هناك أي اتفاق بهذا الصدد".

واضاف البيان ان "اقليم كوردستان والمملكة المتحدة وفيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة تنسقان وتتعاونان فيما بينهما بشأن متابعة المجرمين والمتاجرين بالبشر".

واشار الى ان "العلاقات الثنائية بين بريطانيا والإقليم عميقة وودية وبنيت على أساس المشاركة والمصالح الثنائية"، مشددا على ان "المسألة التي يتحدث عنها بعض الأشخاص والأطراف ويريدون من خلالها التضليل وتحريك مشاعر المواطنين ليستغلوها لمصالحهم الانية الضيقة مرفوضة كون أن أولويات العلاقات الثنائية لا تتضمن ابدا مسألة الاعادة القسرية".