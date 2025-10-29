كوردستان تنفي إطلاق الحكومة الاتحادية تعويضات لـ"نازحيّ معاهدة الجزائر"

شفق نيوز- أربيل

نفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تعوض المتضررين من النظام السابق من قبل الحكومة الاتحادية، وخاصة الذين لجأوا إلى دول الجوار وبعدها عادوا لكوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الآونة الأخيرة تم تداول أخبار غير صحيحة تدّعي أن الحكومة الاتحادية / وزارة الهجرة والمهجرين تنوي تعويض المواطنين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إيران وتركيا وسوريا بسبب سياسات نظام البعث، لا سيما بعد اتفاقية الجزائر المشؤومة عام 1975، ثم عادوا إلى إقليم كوردستان بعد الانتفاضة الشعبية عام 1991".

وأضافت "في هذا الصدد، نعلن للرأي العام أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان / وزارة الداخلية من أجل إلزام الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه العائلات الكريمة ضمن إطار الدستور العراقي، إلا أننا حتى لحظة إصدار هذا التوضيح لم نتلقَّ أي رد رسمي من الحكومة الاتحادية، وجميع الأخبار المتداولة حالياً بعيدة عن الحقيقة".

وبينت "نحذر مواطنينا الأعزاء من الانجرار وراء الدعاية الانتخابية التي تروج لها بعض الجهات لأغراض ومصالح شخصية أو فئوية"، مؤكدة أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بواجباتها ومسؤولياتها، وستواصل عملها حتى نيل حقوقكم، ولا سيما للعائدين من اللجوء، وأي معلومات أو خطوات رسمية جديدة ستُعلن عبر القنوات الرسمية".