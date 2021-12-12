كوردستان تنفي صحة قائمة اسماء ضحايا غرقوا قبالة السواحل الفرنسية

شفق نيوز/ نفت ممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، اليوم الأحد، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بشأن قائمة تضم أسماء عدد من المهاجرين الكورد غرقوا قبالة السواحل الفرنسية الشهر الماضي، وفيما اشارت الى عدم وجود اية قائمة رسمية من السلطات الفرنسية لحد الان، دعت تلك المواقع الى احترام شعور اهالي الضحايا في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تتداول منذ أيام قائمة بعدد من الأسماء بزعم أنها لضحايا حادثة غرق القارب بين فرنسا وبريطانيا في 24 تشرين الثاني الماضي".

وتابع البيان؛ ان "الممثلية كانت منذ اليوم الأول من الحادثة متواصلة بشكل رسمي مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والشرطة الفرنسية وفريق التحقيق في الحادثة، وأنها تعلن بان تلك القائمة ليست رسمية بأي شكل من الأشكال ولم يتم الإقرار بصحتها من قبل المؤسسات الرسمية الفرنسية".

واشار البيان الى ان "السلطات الرسمية الفرنسية لم تصدر لحد الان اي بيان رسمي بشأن هويات الضحايا"، مبينا أن "المعلومات الرسمية التي زودت بها من قبل السلطات الفرنسية الرسمية هي انها ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة وبعد اتمام التحقيقات ستصدر بشكل رسمي قائمة أسماء الضحايا".

واضاف انه "بعد ان يصدر اعلان من الجهات الفرنسية المختصة واتمام الاجراءات القانونية عن طريق ممثلية حكومة الإقليم في فرنسا وعلى حساب حكومة الاقليم ستتم اعادة جثامين الضحايا من اهالي اقليم كوردستان الى الاقليم".

وطالب بيان الممثلية احترام شعور اسر وذوي الضحايا وأن لا يستبقوا الجهات الرسمية في نشر الإحصاءات وهويات الضحايا.

وكان زورقا يقل مهاجرين قد غرق في القناة الانجليزية بين فرنسا وبريطانيا في 24 / 11 / 2021 وأسفر الحادث عن غرق عدد منهم، وأشار التقارير الأولية ان من بين الغرقى ضحايا كورد.