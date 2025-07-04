كوردستان تنفي رواية "المقر الإسرائيلي" وتلمّح لضلوع جماعات مرتبطة بالحشد في حادثة أربيل

شفق نيوز- أربيل

نفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، صحة الأنباء بشأن تعرض موقع "تابع لإسرائيل" لهجوم بطائرة مسيّرة في أربيل ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن شن طائرة مسيّرة هجوماً على موقع تابع لإسرائيل في أربيل، عارية تماماً عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".

وأكدت الوزارة أنه "لا توجد أي قواعد أو مقار تابعة لإسرائيل في إقليم كوردستان"، مشددة على أن "أي عملية من هذا النوع لم تنفذ في الإقليم".

وأوضحت الداخلية أن "ما حدث فعلياً هو سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة صحراوية قرب أربيل، دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية"، مرجحة أن يكون الهجوم "من تنفيذ جماعة مرتبطة بالحشد الشعبي بهدف خلق حالة من الفوضى والارتباك الأمني".

ودعت الوزارة "الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية إلى وضع حدٍ لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".