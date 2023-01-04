كوردستان.. تنفيذ 80 مشروعاً في أرييل خلال العام 2022

شفق نيوز / أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تنفيذ 80 مشروعاً في العام 2022 في محافظة أربيل بكلفة تجاوزت 29 مليار دينار.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجموع المشاريع المنفذة في محافظة اربيل بلغت 80 مشروعاً وذلك وفق ميزانية تنمية المحافظات وايرادات بلدية أربيل".

واضاف البيان أن "ميزانية هذه المشاريع التي تم تمويلها وتنفيذ بعضها بلغت 29 مليار دينار خلال عام 2022".