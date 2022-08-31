كوردستان.. تنفيذ 38 مشروعا في سوران خلال الشهرين الماضيين 

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن الحكومة تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تنفيذ 38 مشروعا في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل.

وقالت الدائرة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "المشاريع توزعت بين تعبيد الشوارع وبناء شوارع اخرى اضافة الى العديد من الخدمات في القضاء"، مشيرة إلى أن "الميزانية التي تم صرفها على هذه المشاريع بلغت 6 مليار ونصف دينار عراقي".

واكد البيان ان "هناك العديد من المشاريع المهمة تخطط حكومة الإقليم لتنفيذها في قضاء خلال الفترة المقبلة".

ويقع قضاء سوران (بالكوردية: قەزای سۆران)‏ شمال أربيل ويضم اربع نواحي هي "خليفان وسيدكان وديانا وسرشمة" وقرابة 346 قرية ومدينة، ويبلغ تعداد سكان القضاء بأكثر من 200 الف نسمة.

وشهدت سوران تطورا كبيرا بعد ان استقر فيها الآف العوائل العائدة إلى كوردستان عقب مرور سنين طويلة على هجرتهم إلى إيران والدول المجاورة، وتعد مدينة حيوية وأفتتحت فيها مؤخرا جامعة باسم "جامعة سوران"