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كوردستان تنعى رحيل الكاتب البارز كاظم حبيب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-30T19:09:28+0000
كوردستان تنعى رحيل الكاتب البارز كاظم حبيب

شفق نيوز/ نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الاثنين، رحيل الكاتب والمفكر المعروف الدكتور كاظم حبيب.

وقال بارزاني في رقية تعزية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل الكاتب والمفكر والشخصية العراقية المعروفة الدكتور كاظم حبيب".

وأضاف "لقد كان الدكتور كاظم مدافعاً صلباً عن حقوق الإنسان وحقوق شعب كوردستان، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة وأشاطرها الأحزان، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

والكاتب كاظم حبيب من مواليد 16 نيسان/ أبريل 1935، وهو سياسي سابق واقتصادي وكاتب عراقي، ولد في مدينة كربلاء ونشأ فيها ودرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها.

وانضم إلى الحزب الشيوعي العراقي في عام 1952، وسُجن وأبعد في العهد الملكي خلال 1955 – 1958، وأكمل دراسته الإعدادية في طرابلس بلبنان في 1959 ثم درس الاقتصاد في كلية الاقتصاد في برلين وحصل على البكالوريوس ثم الماجستير في 1964 وبعدها حاز على شهادة دكتوراه من نفس الكلية في 1968.

وحاز حبيب على درجة الدكتوراه في العلوم عام 1973، ثم درّس في الجامعة المستنصرية من 1967 حتى 1975، وأعتقل وعذب وأحيل على التقاعد لأسباب سياسية في 1978 وغادر العراق إلى الجزائر وتابع تدريسه بها حتى 1981، ثم توجه إلى إقليم كوردستان للمشاركة في حركة الأنصار الشيوعية.

استقال من الحزب الشيوعي العراقي في عام 1993 وتابع نشاطاته بالتأليف والترجمة، وله مؤلفات ودراسات ومقالات عديدة في الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان بالعربية والألمانية، هو عضو في العديد من المنظمات الحقوقية والاقتصادية في العراق وخارجه.

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