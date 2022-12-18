كوردستان تندد بهجوم داعش على غرب كركوك وتؤكد على زيادة التعاون

شفق نيوز/ ندد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الاحد، بالهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على قطعات الشرطة الاتحادية غربي كركوك.

وقال عادل في بيان رود لوكالة شفق نيوز، "للاسف استشهد اليوم ضابط وعدد من عناصر الشرطة غربي كركوك في هجوم لارهابيي داعش".

واضاف "باسم حكومة اقليم كوردستان نعزي عوائل الشهداء ونرجوا من الله ان يسكنهم فسيح جناته وان يلهمهم الصبر والسلوان ".

واكد عادل على "ضرورة زيادة التعاون المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة تهديد ارهابيي داعش خصوصا في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم".

وأدى انفجار عبوة ناسفة اليوم الاحد، الى سقوط 9 ضحايا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط، في ناحية الرياض شرقي كركوك.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء "الإرهابي" الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجريات الحادث وتفاصيله.