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كوردستان تنتظر نصف مليون سائح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-21T12:55:53+0000
كوردستان تنتظر نصف مليون سائح

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة والآثار في اقليم كوردستان اليوم الاثنين عن توقعتها بدخول أكثر من 500 ألف سائح إلى مناطق الإقليم، لإحياء عيد نوروز، حيث تستمر عطلة العيد في الاقليم إلى يوم الخميس المقبل.

وقالت أمل جلال رئيس هيئة السياحة والآثار في إقليم كوردستان في تصريح لوكالة شفق نيوز "نتوقع دخول أكثر من نصف مليون سائح إلى مناطق اقليم كوردستان العراق خلال عطلة عيد نوروز، بعد تقديم التسهيلات كافة للسياح الوافدين.

وأضاف أن الهيئة والمؤسسات السياحية و الخدمية قامت بتهيئة جميع المستلزمات من فنادق ومناطق سياحية ومطاعم لاستقبال سياح الإقليم بهذه المناسبة.

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