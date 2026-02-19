كوردستان تنتظر الضوء الاخضر من بغداد لاطلاق "البنك الوطني" و تتعهد بمنح القروض

شفق نيوز/ أربيل

ذكرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن المصرف الوطني "بنك نيشتمان" المزمع إطلاقه في الإقليم سيقدم قروضاً وسلفاً مالية للموظفين والمواطنين، وذلك بعد استكمال الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي.

وقال المستشار القانوني لوزارة المالية والاقتصاد، هاوري كمال، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الوزارة "بانتظار الموافقة النهائية من البنك المركزي العراقي لمنح الرخصة الرسمية لمباشرة عمل بنك (نيشتمان)"، مشيراً إلى أن "مبنى البنك تم توفيره، كما قام وفد من البنك المركزي بزيارته وأبدى موافقته عليه".

وأضاف أن "أسماء أعضاء مجلس إدارة البنك تم اختيارها، وإرسالها إلى البنك المركزي لغرض المصادقة عليها، تمهيداً لمنح الإجازة النهائية وبدء العمل رسمياً".

وأكد كمال، أن "بنك (نيشتمان) سيقدم مجموعة من القروض والسلف المالية التي تستهدف الموظفين والمواطنين، وتشمل قروض شراء المنازل والعقارات، وتمويل شراء السيارات، إضافة إلى دعم المشاريع الزراعية والصناعية، فضلاً عن القروض الصغيرة"، مبيناً أن "حجم وأنواع هذه القروض سيتم تحديدها وفق القدرة المالية للبنك بعد مباشرته العمل".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، في آب/أغسطس من العام 2022، أن خطوات انشاء البنك الوطني وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وتم الانتهاء من معظم الأعمال المتعلقة بهذا المشروع.

وقال المدير العام للبنوك التجارية في الإقليم مولود صابر في مقابلة نشرها الموقع الرسمي لحكومة الإقليم في حينها، إن هذا البنك يسعى إلى تنظيم البنوك الحكومية والبنوك التجارية، التي يبلغ تعدادها حاليا 94 بنكا، ويعمل على إعادة تنظيم جميع الإدارات في البنوك الحكومية".

وأضاف أن "رأس مال ذلك البنك يبلغ 250 مليار دينار عراقي، وتم إيداع 25 ملياراً من ذلك المبلغ نقداً في الحساب الخاص للبنك المركزي العراقي فرع إقليم كوردستان، و225 ملياراً في البنوك التجارية".

وكان من المقرر ايضا ان يتم اطلاق البنك الوطني في الاقليم مطلع العام 2023 الا انه لم يُصار الى ذلك من دون معرفة الاسباب.