كوردستان تمول 100 مشروع وتتحرك نحو بغداد لحسم رواتب 30 ألف معاق

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، كويستان محمد، يوم الأربعاء، عزم الوزارة تمويل 100 مشروع صغير جديد ضمن برنامج القروض الميسرة، فيما أكدت قرب زيارة وفد إلى بغداد لحسم ملف رواتب نحو 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة.

وقالت محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة موّلت حتى الآن 25 مشروعاً ضمن برنامج القروض الميسرة، نجح منها 24 مشروعاً بشكل كامل، بينما تعثر مشروع واحد فقط لأسباب تتعلق بالجهة المنفذة".

وأضافت أن "الاستعدادات اكتملت لتمويل 100 مشروع إضافي، على أن تُسدد القروض إلى صندوق الحكومة عبر أقساط شهرية"، مبينة أن "قيمة القروض تتراوح بين 10 ملايين دينار كحد أدنى و150 مليون دينار كحد أقصى".

وفي ملف ذوي الإعاقة، أوضحت الوزيرة أن "نحو 30 ألف شخص في الإقليم لا يتقاضون أي راتب حالياً"، مشيرة إلى أن "13 ألفاً منهم أكملوا إجراءات الفحص وإعداد الملفات، إلا أن صرف رواتبهم يتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية".

وأكدت أن "وفداً من الوزارة سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى بغداد لإجراء مباحثات مع وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية الاتحاديتين، وبالتنسيق مع الكتل البرلمانية، بهدف الحصول على الموافقة لتخصيص رواتب لهذه الفئة".

وأضافت أن "رواتب الرعاية الاجتماعية في الإقليم متوقفة منذ أيلول/سبتمبر 2015 بسبب الأزمة المالية"، مؤكدة استمرار الجهود مع الحكومة الاتحادية لمعالجة هذا الملف.