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كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-26T14:35:04+0000
كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عددا من القرارات التي منعت بموجبها السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوما.

وقالت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت منع سفر المواطنين العراقيين عن طريق المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان الى لبنان.

واضافت أن القرار الجديد يشمل أيضاً منع دخول الأشخاص الأجانب من لبنان الذين كانوا موجودين فيها لغاية 15 كانون الأول الجاري ما عدا الوكالات والمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين والوفود الرسمية المسموح لها.

كما قررت داخلية كوردستان حجر المواطنين العراقيين القادمين من لبنان إلى الاقليم لمدة 14 يوما وفقا للتعليمات التي اصدرتها وزارة الصحة في حكومة الاقليم.

واشار البيان ان هذه القرارات تدخل حيز التطبيق اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليلة 26 كانون الاول الجاري لغاية 15 من شهر كانون الثاني من عام 2021 المقبل الساعة 12 ليلا. 

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الصحة اللبنانية، الجمعة، عن أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسجل انتشارا سريعا في أجزاء من بريطانيا.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن الحالة المكتشَفة وافدة من لندن عبر رحلة جوية.

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