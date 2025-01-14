كوردستان.. تمديد حظر استيراد "البطاطا" إلى نهاية 2025

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تمديد قرار حظر استيراد البطاطا حتى نهاية العام 2025.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "تمديد حظر استيراد البطاطا يأتي استناداً إلى قانون حماية وتطوير القطاع الزراعي"، مبينة أن "القرار يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاهتمام بعملية تسويق منتجات البطاطا التي يزرعها المزارعون داخل إقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "الحظر الجديد سيبدأ سريانه اعتباراً من الأول من شباط 2025 وحتى نهاية العام ذاته"، مشيراً إلى أن "الوزارة قد وجهت مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية في حكومة الإقليم لضمان تطبيق الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم المزارعين، وتحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج البطاطا، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي للإقليم".

وعدت الوزارة، "قرار تمديد الحظر جزءاً من استراتيجية حكومة إقليم كوردستان لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة"، مؤكدة "التزامها بالعمل مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة".

ويعتبر إقليم كوردستان من المناطق ذات الإمكانيات الزراعية الواعدة في العراق، حيث يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي لدعم المزارعين المحليين وتقليل الاعتماد على الواردات.