كوردستان تمدد تسديد قوائم المياه على المستحقين حتى نهاية نيسان المقبل

شفق نيوز / قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تمديد مدة تسديد القوائم الخاصة بقطاع الماء على المستحقين في الإقليم حتى نهاية شهر نيسان المقبل، في حين بينت دائرة الماء والمجاري أن مصروفات قطاع المياه في الإقليم تبلغ سنوياً 500 مليار دينار.

وقال مدير عام مديرية الماء والمجاري في إقليم كوردستان اري احمد في مؤتمر صحفي عقده بحضور وكالة شفق نيوز إن "مديرية الماء والمجاري قدمت طلبا لمجلس الوزراء لتمديد مدة العفو الخاصة بقطاع الماء في إقليم كوردستان"، مبينا ان "المجلس استجاب للطلب وتم التمديد ابتداء من اليوم وحتى 21 نيسان المقبل".

وأضاف أحمد أن لدينا مليوناً و(175) ألف مشترك في قطاع الماء، ويوميا لدينا تجهيز بثلاثة ملايين وسبعين ألف متر مكعب في إقليم كوردستان عبر 5400 مشروع مياه وبئر ارتوازي".

وأضاف أحمد أن "مصاريف قطاع المياه في الإقليم تبلغ سنوياً أكثر من 500 مليار دينار، وإنتاج قطاع المياه في الإقليم تبلغ 65 مليار دينار وكل متر مكعب من المياه يكلف الحكومة 500 دينار عراقي.