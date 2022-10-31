كوردستان تلغي الاحتساب الاختياري لدرجات اللغتين العربية والكوردية للدراسة الاعدادية

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلغاء قرار الاحتساب الاختياري لدرجات اللغتين العربية والكوردية للصف الثاني عشر الاعدادي، مشيرة الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت إلغاء قرار احتساب درجات درسي اللغتين العربية والكوردية بشكل اختياري، إلا أن القرار سينفذ لطلبة الصف الثاني عشر الاعدادي اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ أي اعتبارا من السنة التي تعد دروس هاتين اللغتين مثل الدروس الاخرى المعتمدة في منهاج المواد.

واشار البيان الى انه في الوقت نفسه تعمل الوزارة على تغيير نظام القبول المركزي من خلال استحداث امتحان معياري وطني للقبول في الجامعات والمعاهد، مبينا ان هذا الامتحان يراعي الاهتمامات والإبداع والتفكير النقدي والتوجه المهني للطلاب وأن تشارك الجامعات في عملية تقييم خريجي المدارس الاعدادية على أساس مبادئ الدراسة المعنية (Relevant Education ).