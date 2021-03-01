كوردستان تلزم الوافدين من بقية محافظات العراق بإجراء فحص كورونا

شفق نيوز/ قررت اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، الاثنين، إلزام الوافدين من بقية محافظات العراق بإجراء فحص فيروس كورونا.

ووفق التسريبات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن اللجنة لن تفرض حظراً كليا أو جزئيا للتجوال بعكس ما هو معمول به في بقية مناطق العراق.

وأشارت التسريبات إلى استمرار دوام المدارس وعدم غلقها، إلا أن السلطات ستشدد في مسألة ارتداء الكمامة وتعاقب المخالفين.

وأفادت التسريبات بأن سلطات الإقليم ستفرض إجراء فحص كورونا في نقاط التفتيش الخاصة بإقليم كوردستان مع بقية مناطق العراق.