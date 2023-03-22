كوردستان.. تلاعب بتوقيتات الولادة لاختيار تواريخ "جاذبة" والصحة تحذر

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء المستشفيات والاطباء من تأجيل او تقديم عمليات التوليد دون وجود اسباب علمية.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم ملاحظة ظاهرة تقديم او تأخير عمليات توليد النساء الحوامل لكي يتوافق ميلاد الجنين مع تواريخ جذابة و ملفتة وذلك بطلب من والدة الجنين".

واضاف ان "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي مستشفى او طبيب يقوم باجراء عمليات التوليد بهذه الطريقة دون وجود اسباب علمية".