كوردستان تكشف نتائج الاجتماع مع وزارة النفط الاتحادية

شفق نيوز/ كشفت رئاسة ديوان رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تفاصيل ما دار في اجتماع وفد حكومة الإقليم مع وزارة النفط الاتحادية، لافتة إلى أنه تم التحاور بشأن مسودة قانون النفط والغاز.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم أوميد صباح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، انه جرى في بغداد اليوم الأحد اجتماع بين وفد حكومة اقليم كوردستان مع وزارة النفط، مضيفا أنه تم التحاور بشأن إعداد مسودة قانون النفط والغاز.

وأشار الى الوفد قدم مقترحات الاقليم بشأن مشروع القانون هذا الى الوزارة، مبينا انه تم خلال الاجتماع الاستمرار في عقد اجتماعات لاحقة لحين الوصول الى اتفاق مشترك وتم تحديد يوم الاحد المقبل موعدا للاجتماع المقبل بين الجانبين.

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر اجتمع مع وفد حكومة اقليم كوردستان الذي ضم عدد من المسؤولين.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد الاقليم مع المسؤولين في وزارة النفط لبحث ومراجعة المواضيع ذات الشأن المشترك، وخصوصاً المشاكل العالقة بين المركز والاقليم لملف النفط والطاقة.

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مساء أمس إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.