كوردستان تكشف مصير ركاب السفينة الغريقة بين فرنسا وبريطانيا

شفق نيوز/ كشفت ممثلية حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن آخر المعلومات بشأن مصير ركاب السفينة التي غرقت بين بريطانيا وفرنسا، مؤكدة انتشال جثث سبع وعشرين غريقاً لم يتم التعرف على جنسياتهم.

وجاء في بيان للممثلية ورد لوكالة شفق نيوز، عن السفينة التي غرقت في الحدود بين فرنسا وبريطانيا، أنها تود ابلاغ مواطني الاقليم بأن الممثلية على تنسيق مع الجهات المختصة في فرنسا والمحقق في محكمة باريس والشرطة الفرنسية والسفارة العراقية في فرنسا.

وأشار البيان إلى أن المعلومات تفيد بالعثور على جثث سبع وعشرين غريقاً ولا يعلم حتى الان كم منهم من المواطنين الكورد ومن اقليم كوردستان، مبينة أن الجثث مازالت في معهد الطب العدلي بمدينة ليل الفرنسية.

وأوضح البيان، أن الجثث ليست مشوهة كما اشارت الى ذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريقين من الخبراء في هذا المجال.

وأكد البيان، أن الشرطة عندما تنتهي من تحديد هويات الضحايا من خلال التحقيقات وتحليلات الـDNA او البصمات او فحص الاسنان فانها ستعلن عن ذلك وتصدر شهادات وفاة لهؤلاء الضحايا.

ونوه البيان الى ان السفارة العراقية وممثلية حكومة اقليم كوردستان هما الجهتان الرسميتان الوحيدتان في هذا الملف الذي تنسق معهما الشرطة ووزارتا الخارجية والعدل الفرنسيتان للكشف عن هويات الضحايا ومن ثم اعادة الجثامين بعد انتهاء التحقيقات التي قد تستغرق عدة اسابيع.