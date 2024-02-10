كوردستان تكشف عن تكاليف الحج: مبالغ أداء الفريضة لا تسترجع في حال العدول عن السفر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن كلفة أداء فريضة الحج لهذا العام، مشيرة الى عدم اعادة المبلغ الذي يسلمه المتقدم على الحج في حال عدوله عن السفر لأداء الفريضة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كلفة سفر الحاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج جوا تبلغ ستة ملايين وثلاثمائة الف دينار عراقي، والسفر البري خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار".

من جهته قال مدير عام الحج والعمرة في اقليم كوردستان نياز النقشبندي، في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المديرية ستبدأ باستلام المبالغ من الحجاج اعتبارا من يوم غد الأحد"، مبينا أن "الشخص الذي يسلّم المبلغ لن يكون بامكانه استرداده في حال تخليه عن السفر لأداء مناسك الحج لأي سبب كان".

وأضاف النقشبندي، أن "المبلغ سيذهب الى بغداد والسعودية ولن يبقى بحوزة حكومة الإقليم".

يذكر ان اربعة الاف وستمائة وخمس وثمانون شخصا من اقليم كوردستان سيؤدون مناسك الحج هذا العام في السعودية.