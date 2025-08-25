كوردستان تكشف عدد الإيزيديين المحررين من قبضة "الدواعش" بجهود البيشمركة

شفق نيوز- أربيل

كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الاثنين، عن جهود حكومة كوردستان وقواتها الأمنية في عمليات تحرير الإيزيديين والإيزيديات المختطفين لدى تنظيم "داعش"، في حين أشار إلى تقديم قرابة ألفي قتيل من قوات البيشمركة.

وقال زيباري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في آب/ أغسطس 2014 ضد الإيزيديين، تشكل إحدى أبشع صور الإبادة الجماعية في العصر الحديث".

وتابع "للتخفيف من معاناة الكورد الإيزيديين والمكونات الأخرى، اتخذت حكومة إقليم كردستان مجموعة من الإجراءات العاجلة والمنهجية لإنقاذ الضحايا ومواجهة تداعيات هذه الكارثة الإنسانية".

وأضاف منسق التوصيات الدولية، أن "جهود حكومة الإقليم شملت عدة مجالات، منها أن قوات البيشمركة، بالتعاون مع التحالف الدولي ضد داعش، لعبت دوراً حاسماً في تحرير المناطق الإيزيدية، وخاصة قضاء سنجار، وفتح ممرات إنسانية آمنة مما أدى إلى إنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين".

ولفت إلى أن حكومة الإقليم قامت أيضاً بـ"إيواء النازحين، وتحرير المختطفين، والسعي للحصول على اعتراف دولي بجرائم داعش كإبادة جماعية، والتنسيق الدولي لتوثيق هذه الجرائم".

وبين أن "قوات بيشمركة كوردستان قدمت تضحيات جسيمة حيث بلغ عدد الشهداء 1814 شهيداً، و10 آلاف و725 جريحاً، وما يزال 44 من أفراد البيشمركة في عداد المفقودين".

وأوضح أنه "بعد هجمات إرهابيي داعش تم اختطاف 6417 مدنياً إيزيدياً، فكانت إحدى أولويات حكومة إقليم كوردستان هي إنقاذ المختطفين، ولهذا الغرض، تم حتى الآن إنقاذ 3590 شخصاً، بينما لا يزال مصير 2827 آخرين مجهولاً".

وأكمل زيباري، أنه "تم إرسال أكثر من 1100 من النساء الناجيات إلى ألمانيا لتلقي العلاج، خاصة العلاج النفسي، وسنوياً، تُقدم الخدمات لمئات النساء، تشمل الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، كما تم تقدیم دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأكثر من 2000 امرأة إيزيدية ناجية، من خلال التدريب المهني ومبادرات الاندماج المجتمعي".

وأردف زيباري "وفي عام 2023، تلقت أكثر من 1500 امرأة ناجية الدعم النفسي والرعاية الصحية والتدريب المهني. وشاركت 70% منهن في برامج التأهيل المهني".

وأشار إلى أنه "بهدف توثيق جرائم إرهابيي داعش ضد الإيزيديين والمكونات الأخرى وإنقاذ الفتيات الإيزيديات، سجلت حكومة الإقليم ملفات آلاف المختطفين".

وأوضح "كان عدد الدعاوى حتى تاريخ 1\6\2025 على النحو التالي: تسجيل 2991 دعوى و3290 شكوى، وتسجيل 3090 ضحية كمفقودين لدى هيئة التحقيق وجمع الأدلة، منهم 1222 من الإناث و1868 من الذكور. كما بلغ عدد الضحايا الذين تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي 2848 شخصاً، منهم 1884 من الإناث و964 من الذكور".

وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية لضحايا تنظيم "داعش"، أكد منسق التوصيات الدولية "بحسب معلومات الجهات المعنية، بدأت أول عملية لفتح المقابر الجماعية في سنجار عام 2019. ومنذ ذلك الحين، تواصل الجهات المعنية عملها، حيث تم تحديد 91 مقبرة، وتم فتح 54 منها. وتقع 6 مقابر جماعية ضمن حدود المادة 140 في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم. وقد تم العثور على رفات 360 شخصاً في هذه المقابر".

ثم سلط الضوء على عملية إعادة رفات الضحايا قائلاً "نتيجة لعملية إعادة الرفات وحفر المقابر الجماعية للإيزيديين، تم حتى الآن إعادة رفات 318 إيزيدياً على 8 مراحل، منهم 132 رفاتاً أُعيدت إلى نصب شهداء سنجار التذكاري، و186 رفاتاً أُعيدت إلى قريتي كوجو وحردان".

وختم بالقول إن "غياب قانون يُعرّف جرائم داعش كجرائم دولية أحد أكبر التحديات التي تواجه معالجة هذا الموضوع. كما أن السلطة القضائية العراقية لم تتخذ حتى الآن المسار القانوني اللازم لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وتعويض ذوي الضحايا بالشكل المطلوب".