سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كوردستان تكشف أعداد اليهود والزرادشتيين وتعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T10:06:02+0000
كوردستان تكشف أعداد اليهود والزرادشتيين وتعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وجود 80 أسرة يهودية، و60 أسرة من أصحاب الديانة الزرادشتية في الإقليم.

وقال ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كوردستان للرد على التقارير الدولية، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن أبناء تلك الديانات منتشرون في محافظات الإقليم، كما أن هناك انفتاحاً واسعاً للأديان في كوردستان.

وقال ايضاً "لدينا في الوقت الحالية مديرية للتعايش الديني في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مديريات خاصة بالأديان".

وعن امكانية تعيين وزير يهودي أو زرادشتي في حكومات كوردستان المقبلة، قال زيباري، "لديهم كامل الحقوق وهم جزء من النسيج الكوردستاني".

ويحتضن إقليم كوردستان إجمالاً ثمانية أديان رئيسية، هي الإسلام واليهودية والمسيحية والإيزيدية والزرادشتية والكاكائية والصابئة المندائيون والبهائيون.

related

حكومة كوردستان تعلن دخول 200 نازح من سوريا الى اراضي الاقليم

Date: 2019-10-15 15:44:04
حكومة كوردستان تعلن دخول 200 نازح من سوريا الى اراضي الاقليم

قيادي كوردي يلوح باللجوء للكونفدرالية في حال تقليص صلاحيات الاقليم بالدستور

Date: 2019-11-01 20:45:42
قيادي كوردي يلوح باللجوء للكونفدرالية في حال تقليص صلاحيات الاقليم بالدستور

برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم

Date: 2019-05-28 11:30:06
برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم

في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

Date: 2019-08-07 19:47:53
في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

مسرور بارزاني يأمر بتأمين الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بإقليم كوردستان

Date: 2020-02-03 10:29:42
مسرور بارزاني يأمر بتأمين الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بإقليم كوردستان

مجلس وزراء كوردستان يناقش اتفاق موازنة 2020 وملف الكهرباء "الذكي"

Date: 2019-12-04 15:57:25
مجلس وزراء كوردستان يناقش اتفاق موازنة 2020 وملف الكهرباء "الذكي"

هزة ارضية تضرب منطقتين في اقليم كوردستان

Date: 2019-11-27 11:11:34
هزة ارضية تضرب منطقتين في اقليم كوردستان

المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

Date: 2020-05-31 16:36:54
المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان