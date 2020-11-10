كوردستان تكشف أعداد اليهود والزرادشتيين وتعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وجود 80 أسرة يهودية، و60 أسرة من أصحاب الديانة الزرادشتية في الإقليم.

وقال ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كوردستان للرد على التقارير الدولية، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن أبناء تلك الديانات منتشرون في محافظات الإقليم، كما أن هناك انفتاحاً واسعاً للأديان في كوردستان.

وقال ايضاً "لدينا في الوقت الحالية مديرية للتعايش الديني في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مديريات خاصة بالأديان".

وعن امكانية تعيين وزير يهودي أو زرادشتي في حكومات كوردستان المقبلة، قال زيباري، "لديهم كامل الحقوق وهم جزء من النسيج الكوردستاني".

ويحتضن إقليم كوردستان إجمالاً ثمانية أديان رئيسية، هي الإسلام واليهودية والمسيحية والإيزيدية والزرادشتية والكاكائية والصابئة المندائيون والبهائيون.