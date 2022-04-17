كوردستان تكشف تفاصيل حصة النفط الابيض من بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن كميات النفط الابيض المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية المخصصة لمواطني الاقليم، وأسعار حصة كل عائلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "وفق الاتفاق المبرم مع وزارة النفط الاتحادية، فأنها ترسل الحصة الأولى في 20-11-2021 و بمقدار 50 مليون لتر من النفط الابيض، إلا انها لم ترسل تلك الكمية في موعدها المقرر بل ارسلتها في شهر شباط من العام الحالي 12 مليون لتر".

وأضاف البيان، أن حكومة الإقليم لم تتسلم اي كمية من النفط الابيض خلال موسم البرد والثلوج الذي اجتاح الاقليم رغم الاتفاق مع بغداد حول إرسال الحصة في العشرين من تشرين الثاني من العام المنصرم".

وأوضحت الوزارة أن "سعر اللتر الواحد من النفط الابيض في المحافظات العراقية هو 150 ديناراً، بينما تبيع وزارة النفط الاتحادية اللتر الواحد لمواطني الاقليم ب 450 ديناراً، ليكون سعر البرميل من النفط الابيض لمواطني الاقليم بـ90 الف دينار".

وأشارت إلى أن "الاقليم ورغم الازمة المالية التي يمر بها فهو يبيع برميل النفط الابيض لمواطني المناطق الجبلية والحدودية بـ 55 الف دينار في وقت تأخذ وزارة النفط الاتحادية 90 الف لكل برميل يصل الاقليم".

وأكدت الوزارة الكوردستانية أن "مبلغ حصة الاقليم من النفط الابيض وصلت إلى بغداد، إلا أن كل الكميات لم تصل الى الاقليم حتى الآن".

وتتداول بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بأن اربيل قد استحوذت على حصة السليمانية من المحروقات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية.

وسبق أن فنّدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، في وقت سابق المزاعم المتداولة حول قيام محافظة أربيل عاصمة الإقليم بالاستيلاء على الحصة المخصصة من المحروقات لمحافظة السليمانية من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى خارج البلاد.