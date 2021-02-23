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كوردستان تقرع ناقوس الخطر: معظم الإصابات من السلالة المتحورة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-23T20:14:50+0000
كوردستان تقرع ناقوس الخطر: معظم الإصابات من السلالة المتحورة

شفق نيوز/ أفاد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الثلاثاء، بأن حالات الاصابة الجديدة المسجلة في الاقليم معظمها من السلالة المتحورة التي نتجت عن حصول طفرة في فيروس كورونا، لافتا الى انه يتوجب تكثيف الوقاية لتجنب الاصابة به. 

وجاء في بيان للوزير سامان برزنجي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حالات الاصابة الحالية معظمها من السلسلة الجديدة لفيروس كورونا التي سجلت طفرة على الفيروس الاصلي". 

وأضاف الوزير انه يتوجب اتخاذ الاجراءات نفسها بالنسبة للمصابين بالفيروس، مبينا انه يتوجب على المريض في المراحل الاولية ان يراجع الطبيب المعالج ولا يتأخر عن المراجعة.

وتابع ان الفيروس الجديد يستوجب المزيد من الوقاية لمنع سرعة انتشاره.

ودعا برزنجي ذوي المصابين الى اجراء الفحوصات في المختبرات وان يحجروا انفسهم لضمان عدم اصابة اناس اخرين.

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