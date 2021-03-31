كوردستان تقرر إغلاق جميع الاماكن الدينية لغاية مطلع شهر رمضان

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، يوم الاربعاء، اغلاق جميع الاماكن الدينية اعتبارا من الأول من شهر نيسان المقبل لغاية العاشر منه، طالبة من رجال الدين التعاون من أجل الحفاظ على حياة وصحة المواطنين.

وجاء في بيان للجنة ورد من وكالة شفق نيوز، انه اشارة الى الى اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في 30 اذار الجاري، وبسبب ارتفاع نسب الاصابة والوفاة جراء الفيروس في اقليم كوردستان ومن اجل مصلحة وسلامة وحماية حياة المواطنين قررت اللجنة اغلاق جميع الأماكن الدينية (الجوامع والتكايا والكنائس والمعابد وجميع الاماكن الدينية الاخرى) اعتبارا من يوم الخميس الاول من نيسان المقبل لغاية العاشر منه قبل حلول شهر رمضان.

واضاف البيان انه لا يسمح لأية مناسبة واجتماع ديني واجتماعي داخل وخارج تلك الاماكن الدينية خلال تلك الفترة مثل الاوساط الدراسية والاماكن الاخرى التي تم اغلاقها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، مطالبا رجال الدين والمصلين المسلمين واتباع الديانات الاخرى القيام بمهامهم من اجل حماية صحة وحياة المواطنين.